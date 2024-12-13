Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Киев Цифровой".
По состоянию на утро 13 декабря в столице начались экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных остановов временно не будут действовать.
Сообщим вам, как только ситуация наладится и график вернется,
– говорится в приложении.
Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
В то же время ДТЭК опубликовало обновленные графики отключений на 13 декабря.
Графики блэкаутов в Киеве / Фото ДТЭК
К слову, 13 декабря россияне нанесли ракетный удар по Украине, что привело к изменению графиков отключений электроэнергии в регионах.
Изменения в графиках отключений электроэнергии зафиксированы в Киевской, Киевской, Сумской, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Черновицкой и Тернопольской областях.