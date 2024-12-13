Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Київ Цифровий".
Станом на ранок 13 грудня у столиці розпочалися екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть.
Сповістимо, щойно стане краще та графік повернеться,
– йдеться у додатку.
Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Водночас в ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключень на 13 грудня.
Графіки відключення світла у Києві / Фото ДТЕК
До слова, 13 грудня росіяни здійснили ракетну атаку на Україну, що призвело до змін у графіках відключення електроенергії в регіонах.
Зміни в графіках відключення електроенергії були зафіксовані в Києві, Київській, Сумській, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Чернівецькій та Тернопільській областях.