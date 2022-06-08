В Киеве к 8 годам приговорили корректировщика ракетных ударов

Российский агент, помогавший оккупантам, находился в Киеве. Завербовали его еще в 2014 году.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Представитель ведомства Артем Дехтяренко рассказал, что вражеского агента приговорили к 8 годам заключения за корректировку ракетных обстрелов по объектам энергетики и водоснабжения.

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"Установлено, что он был завербован в 2014 году, получил паспорт гражданина России и затем его перевели в режим ожидания. А с начала полномасштабной агрессии злоумышленник приступил к выполнению враждебных указаний", - рассказал Дехтяренко.

Готовил теракты на Юге

По словам спикера, СБУ с начала полномасштабного вторжения России разоблачила более 160 вражеских диверсионно-разведывательных групп. За преступления против Украины подозрения получили около тысячи человек.

Одна из последних спецопераций – обезвреживание российской агентуры, готовившей теракты на юге Украины,

– рассказал Дехтяренко

Он отметил, что, в частности, задержан вражеский агент, который узнавал дислокацию артиллерии и спецподразделений украинских на южном фронте. Также мужчина готовил теракты на территории военных гарнизонов и объектов критической инфраструктуры.

У злоумышленника провели обыски и нашли боевые способы поражения. Также изъяли мобильный телефон, с помощью которого он общался со своими кураторами из российских спецслужб.

Готовили нападения на военных

В Ровенской области накануне полномасштабного вторжения контрразведка нашла мужчину, которого завербовала Россия. Он искал учредительные данные украинских защитников, в частности, места службы и проживания участников АТО.

Россиянам эта информация необходима для организации заказных нападений на украинских защитников.

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Задержали с поличным

В Хмельницком СБУ разоблачила "расконсервированного" агента федеральной службы безопасности России. Он искал данные о стратегически важных объектах региона. Россияне планировали обстрелять их ракетами. Задержали предателя с поличным, когда тот передавал оккупантам информацию.

Пропаганда в интернете

Сеть интернет-сообществ на Днепропетровщине оправдывала агрессию России. СБУ удалось задержать ее администратору. Она была одним из агитаторов, курируемых российскими спецслужбами. Женщина распространяла кремлевскую пропаганду в Украине, Беларуси и Приднестровье.

Публикации распространялись в разных соцсетях. В частности, у заблокированных на территории Украины. Женщине получали деньги за такие "услуги".

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"По всем разоблаченным фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Их цель – установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против Украины", – добавил Дехтяренко.

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