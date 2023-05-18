Главной причиной этого стало отсутствие укрытий и хранилищ в зонах отдыха. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.
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Киевляне в очередной раз проведут лето без пляжей
Пантелеев отметил, что киевлянам и гостям города следует воздержаться от посещения пляжей из-за постоянной ракетной опасности в столице. Кроме этого, он подчеркнул, что никаких защитных сооружений на пляжах города пока что нет.
Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях,
– заметил Пантелеев.
Он также напомнил, что из соображений безопасности в Киеве и области продолжает действовать запрет на посещение лесов. Там саперы осуществляют работы по разминированию территорий и обнаруживают взрывоопасные предметы.
Россияне в очередной раз обстреляли Киевскую область
- Воздушная тревога в Киеве началась 18 мая около 3 ночи. Уже в 5 часов утра жители столицы сообщили о первых взрывах. Однако в КМВА заверили, что это работает ПВО.
- Как оказалось, обломки сбитых ракет упали в Деснянском и Дарницком районах. В результате в одном из районов Киева начался пожар, но по состоянию на 6 утра спасатели его потушили.
- Российские террористы уже в девятый раз за май пытались атаковать столицу Украины. Предварительно, враг атаковал Киев крылатыми ракетами из Каспийского моря.