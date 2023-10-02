В Киеве, Киевской и еще нескольких областях была тревога из-за ракетной опасности

Воздушная тревога после 4 утра началась из-за предполагаемого запуска врагом ракет. Об этом сообщили Воздушные силы.

Воздушная тревога 2 октября ночью: что произошло

Тревогу объявили в Киеве, Киевской области, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях. Мониторы сообщили, что через Сумщину пролетела ракета (или фальш-цель, созданная средствами РЭБ).

Напомним На Запорожье во время тревоги раздались взрывы: россияне нанесли ракетный удар

Также мониторы отметили, что, предварительно, враг осуществил запуски крылатых ракет с северо-восточного направления. Это могли быть ракеты "Искандер-К".

По состоянию на 04:15 воздушную тревогу объявили также в Запорожской области и Кировоградской области. О ракетной угрозе Воздушные силы известили в 03:52.

Об отбое угрозы официально стало известно в 04:46.



Где была воздушная тревога ночью 2 октября из-за ракетной угрозы / Изображение alerts.in.ua

Этой же ночью россияне запускали несколько волн беспилотников, в основном на Юге. И еще несколько раз Воздушные силы объявляли об угрозе баллистики Востоку.