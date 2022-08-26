В Киеве могут ввести принудительную эвакуацию жителей отдельных районов

В Киеве власти рассматривают варианты принудительной эвакуации жителей отдельных районов. Однако такое решение пока не было принято.

Об этом рассказал Директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук в канун Дня Независимости.

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Люди, которые живут возле объектов критической инфраструктуры, должны понимать, что по этим объектам могут нанести удар. Ткачук отметил, что каждый самостоятельно решает, нужно ли возвращаться в город и жить рядом с этими зданиями.

Работают эвакуационные комиссии

Он рассказал, что в каждом районе Киева есть эвакуационные комиссии. Уже начинают их тренировки, чтобы понимать, как будут проводить эвакуацию того или иного района или всего города.

Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому,

– добавил чиновник.

Киев остается целью агрессора

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что угроза столице существует. Однако сейчас мы серьезнее подготовлены к разным ситуациям. В частности, оборона и ПВО.

По его словам, Киев был и остается целью агрессора.

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