Про це розповів Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук напередодні Дня Незалежності.

Читайте також Вночі окупанти обстріляли Вишгородський район: в Київські ОВА повідомили деталі "прильотів"

Люди, які живуть біля об'єктів критичної інфраструктури, мають розуміти, що по цих об'єктах можуть завдати удару. Ткачук зазначив, що кожен самостійно вирішує, чи треба повертатися в місто і жити поряд з цими будівлями.

Працюють евакуаційні комісії

Він розповів, що у кожному районі Києва є евакуаційні комісії. Вже починають їх тренування, аби розуміти, як будуть проводити евакуацію того чи іншого району, чи всього міста.

Ми розглядаємо варіанти аж до примусової евакуації, система має бути готова до цього,

– додав чиновник.

Київ залишається метою агресора

Мер Києва Віталій Кличко визнав, що загроза для столиці існує. Проте зараз ми серйозніше підготовлені до різних ситуацій. Зокрема, оборона та ППО.

За його словами, Київ був та залишається метою агресора.

Може зацікавити – коли Київ почав готуватись до повного нападу росії: відео