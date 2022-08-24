Київ – це серце країни, він об'єднує всі регіони. Про це заявив міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Можу стверджувати чітко, це не таємниця: Київ був і залишається метою агресора,

– сказав Кличко.

Загроза для Києва не зникла

Він нагадав, що окупанти розраховували за 2 дні захопити столицю. Проте Київ показав, що здавати не збирається. За словами мера, звірства росіян на Київщині – це їхня злоба саме через те, їм не вдавалось підійти до столиці.

Кличко визнав, що загроза для Києва існує. Проте зараз ми серйозніше підготовлені до різних ситуацій.

Обмеження у Києві в святкові дні

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив проводити будь-які масові заходи у столиці впродовж 22 – 25 серпня. До 24 серпня включно метро працюватиме з 06:00 до 21:00.

ЗМІ також писали, що працівникам Урядового кварталу рекомендували не ходити на роботу в офіс з 22 по 26 серпня. Річ у тім, що, за інформацією розвідки, є загроза обстрілів.

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