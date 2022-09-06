Пытался отобрать деньги, которые дети собрали на ВСУ

Дети играли на музыкальных инструментах на Крещатике, собирая пожертвования на нужды украинских военных. Маленьких волонтеров заметил мужчина, который затем проследил за ними и намеревался ограбить, сообщает полиция Киева.

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Дети на улице Крещатик играли на музыкальных инструментах и собирали средства в поддержку ВСУ. Их заметил мужчина, а после решил проследить за ними,

– рассказал исполняющий обязанности главы Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

По его словам, подойдя к 12-летней девочке, нападающий пытался сорвать с плеча рюкзак, в котором были собраны средства. К счастью, это заметили прохожие и быстро остановили злоумышленника и передали правоохранителям, которых к тому моменту уже успели вызвать.

После вызова на место происшествия прибыли экипажи полицейских, патрулирующих центральную часть города Киева и участковые офицеры полиции.



В Киеве мужчина пытался отобрать деньги, которые дети-музыканты собрали на ВСУ / Фото Нацполиция

По данному факту следователи возбудили уголовное производство и сообщили задержанному о подозрении. Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

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