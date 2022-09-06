Намагався відібрати гроші, які діти зібрали на ЗСУ

Діти грали на музичних інструментах на Хрещатику, збираючи пожертви на потреби українських військових. Маленьких волонтерів помітив чоловік, який потім прослідкував за ними й мав намір пограбувати, повідомляє поліція Києва.

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Діти на вулиці Хрещатик грали на музичних інструментах та збирали кошти на підтримку ЗСУ. Їх помітив чоловік, а після вирішив прослідкувати за ними,

– розповів виконувач обов'язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

За його словами, підійшовши до 12-річної дівчинки, нападник намагався зірвати з плеча рюкзак, у якому були зібрані кошти. На щастя, це помітили перехожі, тож швидко зупинили зловмисника та передали правоохоронцям, яких до того моменту вже встигли викликати.

Після виклику одразу на місце події прибули екіпажі поліцейських, які патрулюють центральну частину міста Києва та дільничні офіцери поліції.



У Києві чоловік намагався відібрати гроші, які діти-музиканти зібрали на ЗСУ / Фото Нацполіція

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

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