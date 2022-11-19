Инцидент произошел на территории Киевского политехнического института по улице Академика Янгеля. Действия мужчины квалифицировали как хулиганство.

Обратите внимание Изнасиловал и убил: на Хмельнитчине парень поиздевался над 16-летней девушкой

Какое наказание грозит мужчине

25-летняя киевлянка каталась на роликах, пока в нее не выстрелил 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения – ее знакомый. Мотив мужчины неизвестен, но выстрелом из пневматического оружия он поранил плечо женщины.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Мужчину задержали, а пистолет изъяли.

Действия киевлянина квалифицировали как хулиганство, за что ему грозит до 7 лет заключения.

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании

В июле этого года в микрорайоне Глечаны в Хмельницком возле железнодорожного переезда нашли тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что потерпевшая умерла от механической асфиксии. Также на теле были обнаружены признаки изнасилования.

Погибшей оказалась 16-летняя жительница одного из сел Хмельницкого района.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 20-летний молодой человек – его задержали. Он рассказал, что хотел поближе познакомиться с понравившейся девушкой. Когда же она отказала, вытащил из одежды шнуровку, задушил ее и изнасиловал. Также злоумышленник похитил у потерпевшей мобильный телефон и банковскую карту.

За совершенное подозреваемому грозит пожизненное заключение.