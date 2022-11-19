Інцидент трапився на території Київського політехнічного інституту на вулиці Академіка Янгеля. Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство.

Зверніть увагу Зґвалтував та вбив: на Хмельниччині хлопець познущався з 16-річної дівчини

Яке покарання загрожує чоловікові

25-річна киянка каталася на роликах, поки у неї не вистрілив 56-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння – її знайомий. Мотив чоловіка невідомий, але пострілом з пневматичної зброї він поранив плече жінки.

На місце події прибули правоохоронці та медики. Чоловіка затримали, а пістолет вилучили.

Дії киянина кваліфікували як хуліганство, за що йому загрожує до 7 років ув'язнення.

На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні

У липні цього року в мікрорайоні Глечани в Хмельницькому біля залізничного переїзду знайшли тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Судово-медична експертиза з’ясувала, що потерпіла померла від механічної асфіксії. Також на тілі було виявлено ознаки зґвалтування.

Загиблою виявилася 16-річна жителька одного із сіл Хмельницького району.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 20-річний хлопець – його затримали. Він розповів, що хотів ближче познайомитись з дівчиною, яка сподобалася. Коли ж вона відмовила, витяг з одягу шнурівку, задушив її та зґвалтував. Також зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

За скоєне підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.