В столице мужчина припарковал свой "Мерседес" на местах для людей с инвалидностью. Он занял сразу два таких места.
Смотрите также "Где моя машина": мужчина с удостоверением работника Офиса генпрокурора обругал инспектора
Очередной "герой парковки"
Владелец авто припарковался у одного из торговых центров. Он не имел права оставлять там свое транспортное средство.
Подобная остановка является грубым нарушением ПДД.
В Житомирской области возникла ссора из-за места парковки
- В Коростене, что в Житомирской области произошел конфликт между мужчиной и двумя женщинами: матерью и дочерью. Причина заключалась в том, что женщины неправильно припарковали машину. Мужчина начал им угрожать, что "они не знают, кому перекрыли дорогу".
- Это произошло 28 апреля 2023 года. Далее за считанные минуты к месту происшествия приехал микроавтобус с друзьями мужчины. Новоприбывшие, как рассказала пострадавшая, угрожали ей и ее матери, а затем распустили руки. Девушка обнародовала видео, на котором видно, как мужчина толкает ее.
- Она также заверила, что один из нападавших представился "военным из Бахмута" и угрожал применить против женщин оружие.