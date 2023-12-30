У столиці чоловік припаркував свій "Мерседес" на місцях для людей з інвалідністю. Він зайняв одразу два таких місця.
Дивіться також "Де моя машина": чоловік із посвідченням працівника Офісу генпрокурора облаяв інспектора
Черговий "герой паркування"
Власник авто припаркувався біля одного із торговельних центрів. Він не мав права залишати там свій транспортний засіб.
Подібна зупинка є грубим порушенням правил дорожнього руху.
На Житомирщині виникла сварка через місце паркування
- У Коростені, що на Житомирщині стався конфлікт між чоловіком та двома жінками: матір'ю та донькою. Причина полягала в тому, що жінки неправильно припаркували свою машину. Чоловік почав їм погрожувати, що "вони не знають, кому перекрили дорогу".
- Це сталося 28 квітня 2023 року. Далі за лічені хвилини до місця події приїхав мікроавтобус з приятелями чоловіка. Новоприбулі, як розповіла постраждала, погрожували їй та її матері, а згодом – розпустили руки. Дівчина оприлюднила відео, на якому видно, як чоловік штовхає її.
- Вона також запевнила, що один з нападників назвався "військовим з Бахмута" та погрожував застосувати проти жінок зброю.