У столиці чоловік припаркував свій "Мерседес" на місцях для людей з інвалідністю. Він зайняв одразу два таких місця.

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Черговий "герой паркування"

Власник авто припаркувався біля одного із торговельних центрів. Він не мав права залишати там свій транспортний засіб.

Подібна зупинка є грубим порушенням правил дорожнього руху.

На Житомирщині виникла сварка через місце паркування