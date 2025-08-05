В Дарницком районе Киева 5 августа произошел взрыв в жилом доме. Подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о взрыве в доме в Киеве 5 августа?

По данным полиции, подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру. В результате этого получил ранения полицейский. Ему уже оказывают помощь.

В Киеве мужчина взорвал квартиру / Фото полиции

Злоумышленник также пострадал. К счастью, больше пострадавших нет. Полицейские вовремя вывели жильцов из дома.

Фигуранта задержали на месте происшествия. Все детали в полиции обещают сообщить позже.

Заметим, в сети сообщают, что взрыв произошел в жилом доме на Бориспольской.

К слову, в мае в Оболонском районе Киева мужчина бросил из окна дома учебную гранату. Она сдетонировала возле подъезда. К счастью, обошлось без пострадавших.