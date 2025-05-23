Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича.

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Какие последствия взрыва в квартире в Николаеве

Известно, что в результате взрыва пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами различной степени. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В квартире разрушены внутренние перегородки, частично повреждены окна и балконы квартир на верхних этажах, а также два легковых автомобиля, припаркованных возле дома. Всего из дома эвакуированы 25 жителей. Спасатели развернули на месте происшествия пункт экстренной психологической помощи. За поддержкой обратилось 11 человек с острой реакцией на стресс,

– сообщил Сенкевич.

Было привлечено 18 сотрудников и 3 единицы техники ГСЧС, бригады аварийной газовой службы и скорой медицинской помощи, сотрудники правоохранительных органов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Последствия взрыва в доме в Николаеве / Фото ГСЧС

Коммунальные работники готовятся к выезду на место происшествия для помощи.

Напомним, что в начале мая в Оболонском районе Киева произошел взрыв в одной из квартир. Установлено, что сдетонировала граната, госпитализирован 41-летний мужчина.