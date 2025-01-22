Следствие установило, что 35-летний уроженец Запорожья совершал развратные действия в отношении малолетних лиц, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Просил достать ключи из кармана

Мужчина подходил на улице к девочкам и мальчикам 10 – 11 лет, которые были на улице сами, и просил помочь достать ключи или брелок из кармана его штанов. После, того как малолетние дети соглашались помочь, в кармане мужчины они прикасались к его гениталиям.

Злоумышленника задержали, ему сообщено о подозрении.

К слову, на Сумщине осудили отца и дядю девочки с недостатками умственного развития. Они годами насиловали ребенка, используя ее беспомощное состояние.