Слідство встановило, що 35-річний уродженець Запоріжжя вчиняв розпусні дії щодо малолітніх осіб, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.
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Просив дістати ключі з кишені
Чоловік підходив на вулиці до дівчат і хлопчиків 10 – 11 років, які були на вулиці самі, і просив допомогти дістати ключі або брелок з кишені його штанів. Після, того як малолітні діти погоджувались допомогти, у кишені чоловіка вони торкалися до його геніталій.
Зловмисника затримали, йому повідомлено про підозру.
До слова, на Сумщині засудили батька та дядька дівчинки з вадами розумового розвитку. Вони роками ґвалтували дитину, використовуючи її безпорадний стан.