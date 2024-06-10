Вылез на служебную машину и ударил полицейского: что грозит киевлянину за выходку
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве мужчина залез на капот служебного авто и ударил сотрудника полиции. Он нанес удар с такой силой, что тот упал.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Там сказали, что грозит киевлянину за содеянное.
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В Киеве мужчина вылез на капот служебного авто и ударил сотрудника полиции
По данным следствия, около 5 часов утра, во время действия в столице комендантского часа, мужчина пытался попасть в один из отелей в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, поэтому работники отеля нажали тревожную кнопку вызова полиции.
Затем правонарушитель начал проявлять агрессию уже к правоохранителям. Так, мужчина размахивал руками и нецензурно выражался. Кроме этого, он залез на капот служебного автомобиля полиции, повредив его, а после этого нанес удар в лицо работнику полиции, в результате чего тот упал.
В Киеве мужчина вылез на служебное авто полицейских / Фото Киевская городская прокуратура
В столице мужчина вылез на полицейскую машину и ударил правоохранителя / Фото Киевская городская прокуратура
В сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры говорится, что следователи объявили 40-летнему мужчине подозрение в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей. Там отметили, что правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
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