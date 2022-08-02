Видео "фонтана" опубликовали в местном телеграм-канале. Впоследствии КГГА объяснила, что провод прорвало во время гидравлических работ. Случилось это 1 августа.
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Повредилась теплосеть и образовался "фонтан"
В 16.45 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно локализовала место утечки. В настоящее время идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы,
– говорится в сообщении.
Теплосеть повредилась во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.
В КГГА отмечают, что гидравлические испытания теплосетей обязательны. Это ведь условие для подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.
Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно обнаружить "слабые" места трубопроводов и снизить уровень аварийности во время отопительного периода.
"Фонтан" на мосту Патона: смотрите видео
Наземный транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги
Во время воздушной тревоги общественный транспорт в Киеве будет останавливать движение. Водители будут парковаться в безопасном месте и в соответствии с правилами дорожного движения.
После остановки движения пассажиры должны покинуть транспорт и найти ближайшее укрытие. Об этом сообщили в КГГА 1 августа.