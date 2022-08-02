Відео "фонтану" опублікували в місцевому телеграм-каналі. Згодом КМДА пояснила, що провід прорвало під час гідравлічних робіт. Сталося це 1 серпня.

Зверніть увагу Негода з грозами та градом: прогноз погоди на 2 серпня

Пошкодилась тепломережа й утворився "фонтан"

О 16:45 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно локалізувала місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази,

– мовиться в повідомленні.

Тепломережа пошкодилася під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.

У КМДА зазначають, що гідравлічні випробування тепломереж є обов'язковими. Адже це умова для підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб своєчасно виявити "слабкі" місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час опалювального періоду.

"Фонтан" на мосту Патона: дивіться відео

Наземний транспорт у Києві не працюватиме під час тривоги

Під час повітряної тривоги громадський транспорт у Києві зупинятиме рух. Водії паркуватимуться у безпечному місці та відповідно до правил дорожнього руху.

Після зупинки руху пасажири мають покинути транспорт та знайти найближче укриття. Про це повідомили в КМДА 1 серпня.

Зверніть увагу – Володимир Зеленський звернувся до українців 1 серпня: відео