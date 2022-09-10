Киев на выходных накроют сильные ливни: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидается дождь. Так что в городе начали подготовку к непогоде.

Уровень опасности в такую погоду – I, желтый. По данным Укргидрометцентра, это свидетельствует о том, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

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В связи с этим в КГГА сообщили, что во всех районах столицы гидрослужбы усиливают работу. В госадминистрации подчеркнули, что гидрослужбы очищают коллекторы дождевой канализации, дождеприемные колодцы и решетки ливневостоков.

Также гидрослужбы выедут со спецтехникой до начала осадков на места возможных подтоплений и усилят по таким локациям мониторинг.

При обнаружении мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в диспетчерскую УК "Киевавтодор" по номеру 284-74-19.

Специалисты напомнили киевлянам и о поведении во время непогоды. В частности, нужно:

сохранять повышенную внимательность и осторожность;

плотно закрывать окна в домах;

на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор;

следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

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Как прогнозируют в Гидрометцентре, в сентябре желательно будет носить с собой зонтик, ведь этот месяц будет щедрым на дожди. Бабье лето, которое может принести немного солнышка, будет поздним и, согласно наблюдениям специалистов, коротким.

В октябре обещают ненадолго возвращение тепла, после которого можно будет ощутить на себе начало настоящих холодов.

Ноябрь ничем сильно не будет отличаться от предыдущих лет. Будет пасмурное небо, регулярные дожди, а первые морозы ударят в 20 числах месяца.

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