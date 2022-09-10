Рівень небезпечності під час такої погоди – I, жовтий. За даними Укргідрометцентру, це свідчить, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

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Як готується до негоди Київ

У зв'язку з цим у КМДА повідомили, що у всіх районах столиці гідрослужби посилюють роботу. У держадміністрації наголосили, що гідрослужби очищають колектори дощової каналізації, дощоприймальні колодязі та решітки зливостоків.

Також гідрослужби виїдуть зі спецтехнікою до початку опадів на місця можливих підтоплень та посилять за такими локаціями моніторинг.

Важливо! У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером 284-74-19.

Фахівці нагадали киянам і про поведінку під час негоди. Зокрема потрібно:

зберігати підвищену уважність та обережність;

щільно закривати вікна в будинках;

на вулиці триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших опор;

слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Яку погоду в Україні на осінь пообіцяли синоптики

Як прогнозують в Гідрометцентрі, у вересні бажано буде носити з собою постійно парасолю, адже цей місяць буде щедрим на дощі. Бабине літо, яке може принести трохи сонечка, буде пізнім та, згідно зі спостереженнями фахівців, коротким.

У жовтні обіцяють ненадовго повернення тепла, після якого можна буде відчути на собі початок справжніх холодів.

Листопад нічим сильно не відрізнятиметься від попередніх років. Буде похмуре небо, регулярні дощі, а перші морози вдарять у 20-х числах місяця.

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