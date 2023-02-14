Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности.

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В ближайшее время с удержанием до конца суток 14 февраля порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении КМВА.

В Одессе тоже штормовое предупреждение

В ГСЧС предупредили и жителей Одессы, что сегодня, 14 февраля, возможен шквальный ветер 15-17 метров в секунду.

Уважаемые граждане, будьте очень осторожны во время пребывания на улице! Старайтесь не ходить и не оставлять транспортные средства возле развесистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, поскольку порывы ветра могут повредить их,

– отметили в службе спасения.

Штормовое предупреждение в Виннице

Синоптики объявили о штормовом предупреждении в городе и области. Ожидается усиление ветра, а иногда его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Такие метеоусловия соответствуют первому уровню опасности.

Угроза подтоплений: что известно

Ранее синоптики предупредили жителей Черниговской и Киевской областей возможно подтопление у дорог и сел в период с 13 по 16 февраля. В частности, на участке Верхнего Днепра будет наблюдаться значительное затопление поймы.

Синоптики не исключают, что вдоль реки возможно затопление сел и дорог в Черниговском районе.

Также возможно затопление транспортных путей и населённых пунктов в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области вдоль реки Десна. В Черниговской области синоптики объявили второй уровень опасности.

Важно! До 20 февраля в Украине ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры, осадками и порывистым ветром в отдельные дни.