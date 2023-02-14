Зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Оголошено І рівень небезпеки.

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У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 лютого пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні КМВА.

В Одесі теж штормове попередження

У ДСНС попередили й жителів Одеси, що сьогодні, 14 лютого, можливий шквальний вітер 15 – 17 метрів за секунду.

Шановні громадяни, будьте вкрай обережні під час перебування на вулиці! Намагайтесь не ходити та не залишати транспортні засоби біля розлогих дерев, ліній електропередач та рекламних щитів, оскільки пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження,

– зазначили у службі порятунку.

Штормове попередження у Вінниці

Синоптики оголосили про штурмове попередження у місті та області. Очікується посилення вітру, а подекуди його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Такі метеоумови відповідають першому рівню небезпечності.

Загроза підтоплень: що відомо

Раніше синоптики попередили жителів Чернігівської та Київської областей про можливе підтоплення у доріг та сіл у період з 13 по 16 лютого. Зокрема, на ділянці Верхнього Дніпра спостерігатиметься значне затоплення заплави.

Синоптики не виключають, що вздовж річки можливе затоплення сіл та доріг у Чернігівському районі.

Також можливе затоплення транспортних шляхів та населених пунктів у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області вздовж річки Десна. У Чернігівській області синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

Важливо! До 20 лютого в Україні очікується нестійка погода з перепадами температури, опадами та поривчастим вітром в окремі дні.