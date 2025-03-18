Обломки БПЛА упали возле школы в Киеве: пострадали ли дети

В Деснянском районе столицы обломки беспилотника упали на территорию школы №27. Ученики и учителя остаются в укрытии, ожидая разрешения выйти.

На месте работают соответствующие службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24 и Новости.LIVE.

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Какая ситуация в школе, возле которой упали обломки БПЛА

Как сообщила Киев24 11-классница Варвара Господаренко, школьники испуганы, но с ними все в порядке. Пока неизвестно, когда они смогут покинуть убежище. Девушка также отметила, что ее одноклассники сейчас находятся с ней на связи.

О ситуации также рассказала ученица Александра в комментарии для Новости.LIVE. Она узнала об инциденте уже после взрывов, когда направлялась в школу. Когда она еще одевалась и собиралась, слышала взрывы. Девушка пока не имеет возможности связаться с одноклассниками и учителями, поскольку в укрытии нет связи.

Пиротехники уже обезвредили обломки дрона, угрозы они больше не представляют. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.