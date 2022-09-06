Современный и стильный: на станции метро "Позняки" открыли обновленный выход

Власти Киева продолжают менять метро, делая его более комфортным для горожан и гостей столицы. Обновили один из выходов со станции метро "Позняки".

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что теперь выход выглядит современно и стильно. А также добавил фото, на котором видно, как выглядела территория возле выхода до и после ремонта.

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Как выглядит обновленный выход

Теперь вместо обнесенного киосками выхода со станции метро на проспект Николая Бажана видно красивый фасад с небольшой зоной отдыха. Да, обновленный выход трудно узнать.

Выход со станции до и после реконструкции / Телеграм-канал КГГА

По словам Кличко, обновить входную группу и осуществить ремонтные работы городу помогла компания Dragon Capital. Он также поблагодарил бизнес, который помогает делать столицу более комфортной, особенно в такое драматическое для страны и столицы время. Когда, в условиях экономического кризиса, вызванного агрессией россии, большая часть финансов идет на обеспечение обороноспособности государства, на поддержку наших защитников.

Спасибо всем предпринимателям, компаниям, социально-ответственному бизнесу, который помогает делать нашу столицу красивее и комфортнее!,

– написал городской глава Киева.

Он также отметил, что "вместе все преодолеем и победим" .

В Киеве во всех видах транспорта можно будет рассчитаться картой

Станция "Позняки", название которой происходит от одноименного жилого массива, что находится рядом, расположена на Сырецко-Печерской линии между "Осокорками" и "Харьковской". Она была открыта 28 декабря 1994 года.

Пользователи киевского общественного транспорта смогут более комфортно передвигаться по городу. Решение о введении расчета за проезд в общественном транспорте банковскими карточками поддержали киевские власти. Таким образом, они отреагировали на петицию, которую в конце июля опубликовали на сайте КГГА.

Саму петицию создал Александр Швейк. В ней он четко аргументировал, почему необходимо ввести расчет именно банковскими картами. Он отметил и то, что смартфон – не самый надежный способ. Особенно если учитывать, что он должен быть по меньшей мере заряженным.

Швейк также отметил, что купить бумажные билеты в автобусах или троллейбусах невозможно. То же касается транспортной карты. Что касается приложения "Киев Цифровой", то на него тоже нельзя полностью положиться. Ведь для расчета с его помощью нужно иметь хоть немного заряженный смартфон с наличием выхода в сеть.

Поскольку петиция набрала необходимое количество голосов, ее рассмотрел мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что общественный транспорт столицы предусматривает возможность использования банковских карт.

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