Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що тепер вихід має сучасний та стильний вигляд. А також додав фото, на якому видно, який вигляд мала територія біля виходу до та після ремонту.

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Який вигляд має оновлений вихід

Відтепер, замість обнесеного кіосками виходу зі станції метро на проспект Миколи Бажана, красується гарний фасад з невеликою зоною відпочинку. Так, оновлений вихід важко впізнати.

Вихід зі станції до та після реконструкції / Телеграм-канал КМДА

За словами Кличка, оновити вхідну групу та здійснити ремонтні роботи місту допомогла компанія Dragon Capital. Він також подякував бізнесу, який допомагає робити столицю комфортнішою, особливо у такий драматичний для країни та столиці час. Коли, в умовах економічної кризи, спричиненої агресією росії, більша частина фінансів йде на забезпечення обороноздатності держави, на підтримку наших захисників.

Дякую всім підприємцям, компаніям, соціально-відповідальному бізнесу, який допомагає робити нашу столицю гарнішою та комфортнішою!,

– написав міський голова Києва.

Він також зазначив, що "разом все подолаємо і переможемо".

Довідка. Станція "Позняки", назва якої походить від однойменного житлового масиву, що знаходиться поряд, розташована на Сирецько-Печерській лінії між "Осокорками" та "Харківською". Вона була відкрита 28 грудня 1994 року.

У Києві в усіх видах транспорту можна буде розрахуватися карткою

Користувачі київського громадського транспорту зможуть комфортніше пересуватися містом. Рішення про запровадження розрахунку за проїзд у громадському транспорті банківськими картками підтримала київська влада. Таким чином вона відреагувала на петицію, яку наприкінці липня опублікували на сайті КМДА.

Саму петицію створив Олександр Швейк. У ній він чітко аргументував, чому необхідно запровадити розрахунок саме банківськими картками. Він наголосив і на тому, що смартфон – не найнадійніший спосіб. Особливо, якщо враховувати, що він має бути щонайменше зарядженим.

Швейк також зауважив, що придбати паперові квитки в автобусах або тролейбусах неможливо. Те ж стосується транспортної картки. Що ж стосується застосунку "Київ Цифровий", то на нього теж не можна повністю покластися. Адже для розрахунку з його допомогою потрібно мати бодай трохи заряджений смартфон з наявністю виходу до мережі.

Оскільки петиція набрала необхідну кількість голосів, то її розглянув мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що громадський транспорт столиці передбачає можливість використання банківських карток.

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