Опасный инцидент: в Киеве с 30 этажа бизнес-центра оборвался лифт с пассажиром внутри
- В бизнес-центре Gulliver в Киеве оборвался лифт с пассажиром, пролетев пять этажей вниз.
- Полицейские проверяют обстоятельства инцидента.
В одном из бизнес-центров Киева неожиданно случился страшный инцидент. В сети сообщили, что там с высоты упал лифт, в котором находился человек.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичные телеграмм-сообщества.
Смотрите также Киев превратился в каток: коммунальщики ликвидируют последствия непогоды
Что известно о падении лифта в Gulliver?
Как сообщили очевидцы, днем 7 января с 30 этажа бизнес-центра Gulliver упал лифт. Он оборвался и пролетел пять этажей вниз и остановился.
К сожалению, из-за инцидента пострадал человек. Мужчина, который находился в лифте во время падения, травмировал спину. Врачи приехали на вызов и быстро оказали ему помощь.
Пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок, рассказала в комментарии ТСН, что после падения лифта в Gulliver поехала их группа. Полицейские проверили обстоятельства инцидента. Сейчас о причинах обрыва лифта не сообщалось.
Чрезвычайные происшествия в Киеве: последние новости
7 января в Киеве троллейбус застрял прямо в провале дороги. Из-за аварии на улице Софиевской утром были ограничения движения транспорта. Специальные службы проводили на месте противоаварийные работы.
Кроме того, серьезное ДТП произошло на улице Днепроводской. Движение транспорта там было ограничено из-за столкновения 13 автомобилей. О пострадавших не сообщалось, а причиной происшествия могла стать гололедица.
В начале января в Киеве 16-летняя девочка упала в яму на месте аварии теплосети. Она некоторое время провела в кипятке, из-за чего получила ожоги на 73% тела.