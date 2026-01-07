Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичные телеграмм-сообщества.

Что известно о падении лифта в Gulliver?

Как сообщили очевидцы, днем 7 января с 30 этажа бизнес-центра Gulliver упал лифт. Он оборвался и пролетел пять этажей вниз и остановился.

К сожалению, из-за инцидента пострадал человек. Мужчина, который находился в лифте во время падения, травмировал спину. Врачи приехали на вызов и быстро оказали ему помощь.

Пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок, рассказала в комментарии ТСН, что после падения лифта в Gulliver поехала их группа. Полицейские проверили обстоятельства инцидента. Сейчас о причинах обрыва лифта не сообщалось.

