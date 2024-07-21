В Киеве оборвался трос аттракциона над Днепром у пешеходного моста: что говорят в ГСЧС

В Киеве 21 июля произошел инцидент вблизи пешеходного моста через реку Днепр. Там оборвался трос аттракциона, через который люди могли переехать Днепр с правого берега на Труханов остров.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу представитель ГСЧС Киева Павел Петров подтвердил наличие этого инцидента. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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Что известно об инциденте в Киеве с обрывом троса аттракциона

Павел Петров отметил, что люди, что находились рядом с местом происшествия вытащили трос, который оборвался. По предварительным данным, на конце этого троса не было человека. На месте проводят соответствующие поисково-спасательные работы.

Сейчас на месте происшествия работают водолазы ГСЧС, а также катера службы,

– сказал представитель ГСЧС Киева.

Сейчас информации о погибших, по данным ГСЧС, нет. На месте обрыва троса работают 5 водолазов.

В Киеве оборвался трос аттракциона через реку Днепр / Видео с телеграм-канала 24 Канала

Что писали об этом инциденте в сети

Об инциденте с обрывом троса на аттракционе над рекой Днепр возле пешеходного моста писали около 13:48 местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, это произошло именно тогда, когда там спускался человек.

После этого для того, чтобы вытащить трос из реки, на месте происшествия перекрыли дорогу для автомобилей. Неравнодушные киевляне сразу бросились на помощь, чтобы вытащить трос из Днепра.

Киевляне присоединились, чтобы помочь вытащить трос из реки Днепр / Видео Суспільного

Очевидцы также писали, что на месте работают аквалангисты. Человек, который летел на тросе, по словам киевлян, упал в реку и, возможно, утонул.

На месте происшествия дежурят катера и работают аквалангисты: смотрите видео

В патрульной полиции Киева уже предупредили водителей, что в связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе, движение транспорта затруднено. Полицейские призвали водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.



На Набережном шоссе затруднено движение из-за обрыва троса на аттракционе / Фото патрульной полиции Киева

На месте обрыва троса в Киеве дежурят все необходимые службы: смотрите видео