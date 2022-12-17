Об этом официально сообщил глава столицы Виталий Кличко. Киевский мост оказался значительно крепче крымского.
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Друзья! Отныне можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления,
– сообщил Кличко.
"Мост Кличко" восстановили после попадания российской ракеты / Фото Виталий Кличко
Мост нуждался в ремонтных работах, пока все повреждения устранены / Фото Виталий Кличко
Восстановление моста требовало времени
По словам Кличко, коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 – повреждены в результате ракетной атаки.
Были восстановлены и перила и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения.
Они убрали снег и нанесли противогололедные материалы на покрытие моста.
"Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы", - добавил мэр.
Коммунальщики уже даже убрали мост от снега / Фото Виталий Кличко
Кратко о попадании ракеты по "мосту Кличко"
- 10 октября во время массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины россияне ударили ракетами по Киеву. по пешеходному мосту в центре столицы.
- Тогда пострадали стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста, а тросик и металлические конструкции уцелели.
- Впоследствии оказалось, что мост сделан из металла из "Азовстали".