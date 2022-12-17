Про це офіційно повідомив очільник столиці Віталій Кличко. Київський міст виявився значно міцніший за кримський.
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Друзі! Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення,
– повідомив Кличко.
"Міст Кличка" відновили після влучання російської ракети / Фото Віталій Кличко
Міст потребував ремонтних робіт, наразі усі ушкодження усунено / Фото Віталій Кличко
Відновлення моста потребувало часу
За словами Кличка, комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки.
Було відновлено й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту" ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження.
Вони прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.
"Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці", – додав мер.
Комунальники уже навіть прибрали міст від снігу / Фото Віталій Кличко
Коротко про влучання ракети по "мосту Кличка"
- 10 жовтня під час масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, росіяни вдарили ракетами по Києву, зокрема, по пішохідному мосту у центрі столиці.
- Тоді постраждали скляні елементи пішохідно-велосипедного моста, а трос і металеві конструкції вціліли.
- Згодом виявилось, що міст зроблений з металу з "Азовсталі".