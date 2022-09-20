В Киеве открыли первые McDonald's с начала войны: первые фото и видео

20 сентября в Киеве открыли первые рестораны McDonald's. Заведения возобновили работу впервые после начала полномасштабного вторжения.

Чтобы заказать еду из McDonald's, нужно пройти целый квест, потому что в Glovo не хватает курьеров. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 канал.

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В Киеве открыли первые McDonald's

Через 20 минут после открытия McDonald's на левом берегу Киева у Glovo закончились курьеры.



У Glovo закончились курьеры / Скриншот

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Напомним, что первыми заработали McDelivery в трех ресторанах Киева:

проспект Бажана, 3в (метро Харьковская);

улица Гришко, 7 (метро Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги.

Получить заказ можно только через услугу McDelivery, которую обеспечивает Glovo. В начале октября заведения планируют открыть для посетителей.

Кстати, возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

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