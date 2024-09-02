В Киеве открылся архитектурно-инженерный коллегиум – 15-е учебное заведение образовательной сети А+

В первый день нового учебного года в Киеве открылся архитектурно-инженерный коллегиум. Это 15-е учебное заведение образовательной сети А+, которую создает компания KAN Development.

Об этом сообщили на сайте KAN. Детали рассказываем в материале.

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"KAN открыла 15-е учебное заведение образовательной сети А+. 2 сентября 2024 состоялось официальное открытие нового учебного заведения образовательной сети от KAN Development – архитектурно-инженерного коллегиума А+. Это концептуальный учебно-воспитательный комплекс, который объединяет детский сад, начальную, среднюю школу, профильный лицей и внешкольные занятия по направлениям инженерии, ИТ и архитектуры", – говорится в сообщении.



В коллегиуме сможет учиться более 600 детей / Фото KAN Development

Новое учебное заведение расположено на улице Мрії на территории жилого квартала "Файна Таун". Здесь могут учиться 680 детей.



Коллегиум расположен в Киеве на улице Мечты / Фото KAN Development

Коллегиум, который KAN Development строила во время полномасштабной войны, оснащен современным укрытием площадью 4 028 квадратных метров.

Укрытие комплекса вмещает всех детей и персонал, обеспечивая защиту до 48 часов. Строительство каждого школьного укрытия стоит компании около 65 миллионов гривен, однако это не останавливает KAN от инвестиций, потому что безопасность детей – ключевая ценность для команды,

– сообщили в компании.

Заметим, что компания KAN во время полномасштабной войны строит крупнейшую сеть учебных заведений А+, где учатся 3000 детей и преподают 700 педагогов. Сегодня она насчитывает 3 начальные школы, 2 средние школы, 4 детсада, 3 детских клуба, центр дистанционного образования, спортивную и музыкальную школы, а также большой спектр внешкольных студий. Объем инвестиций KAN в образовательную сеть уже превысил 100 миллионов долларов.

Сейчас компания строит первое высшее учебное заведение сети.