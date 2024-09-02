Про це повідомили на сайті KAN. Деталі розповідаємо в матеріалі.

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"KAN відкрила 15-й навчальний заклад освітньої мережі А+. 2 вересня 2024 відбулося офіційне відкриття нового навчального закладу освітньої мережі від KAN Development – архітектурно-інженерного колегіуму А+. Це концептуальний навчально-виховний комплекс, що об'єднує дитячий садок, початкову, середню школу, профільний ліцей і позашкільні заняття за напрямками інженерії, ІТ та архітектури", – йдеться у повідомленні.



У колегіумі зможе навчатися понад 600 дітей / Фото KAN Development

Новий навчальний заклад розташований на вулиці Мрії, на території житлового кварталу "Файна Таун". Тут можуть навчатися 680 дітей.



Колегіум розташований у Києві на вулиці Мрії / Фото KAN Development

Колегіум, який KAN Development будувала під час повномасштабної війни, оснащений сучасним укриттям площею 4 028 квадратних метрів.

Укриття комплексу вміщує всіх дітей та персонал, забезпечуючи захист до 48 годин. Будівництво кожного шкільного укриття коштує компанії близько 65 мільйонів гривень, однак це не зупиняє KAN від інвестицій, тому що безпека дітей – ключова цінність для команди,

– повідомили в компанії.

Зауважимо, що компанія KAN під час повномасштабної війни будує найбільшу мережу навчальних закладів А+, де навчаються 3000 дітей та викладають 700 педагогів. Сьогодні вона налічує 3 початкові школи, 2 середні школи, 4 дитсадки, 3 дитячі клуби, центр дистанційної освіти, спортивну та музичну школи, а також великий спектр позашкільних студій. Обсяг інвестицій KAN в освітню мережу вже перевищив 100 мільйонів доларів.

Наразі компанія будує перший вищий навчальний заклад мережі.