Пьяный пациент устроил стрельбу в больнице Киева: его задержали

В столичной больнице нетрезвый пациент стрелял из неизвестного оружия. Для установления всех обстоятельств на место происшествия вызвали правоохранителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Муниципальной охраны.

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В Киеве пациент устроил стрельбу в больнице

В пресс-службе сообщили, что вечером работникам "Муниципальной охраны", которые находились на дежурстве, позвонили из отдела неврологии. Медицинский персонал больницы сообщил, что пациент в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из неизвестного оружия.

Охранники немедленно поднялись в отделение и вызвали на подмогу полицейских. Правоохранители провели следственные действия и изъяли пистолет, из которого стрелял мужчина,

– говорится в сообщении.

Больше деталей там не сообщили.

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Напомним, недавно полицейские сообщали о стрельбе в центре Харькова.

Так, во время мониторинга в одной из социальных сетей было обнаружено видео о том, что мужчина из окна автомобиля сделал выстрел в воздух. Указывается, что установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал и за медицинской помощью не обращался.