После того, как парень угнал автомобиль, он не справился с управлением и не смог "прокатиться". Поэтому он просто покинул авто и скрылся.

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Подробности инцидента

В Киеве в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что на улице Бучанской неизвестный завладел его автомобилем "Пежо", который он оставил на несколько минут открытым и с ключом в замке зажигания.

Правоохранители немедленно выехали по вызову. Они провели первоочередные следственные действия и выяснили, что нарушителем оказался ранее судимый за грабеж 18-летний уроженец Киевской области.

Оперативники сразу приступили к поискам злоумышленника. Просмотрев видео с камер наблюдения системы "Безопасный город", мы установили подозреваемого,

– рассказал следователь Святошинского управления полиции Юрий Борисов,

Парень сказал, что поспорил с друзьями, что у него хватит смелости угнать автомобиль и прокатиться по городу. Однако из-за отсутствия навыков он смог проехать несколько метров – двигатель заглох во время движения. Нарушитель сразу скрылся с места происшествия, однако его быстро обнаружили.

Юноше грозит 5 лет лишения свободы

Следователи по согласованию со Святошинской окружной прокуратурой фигуранту сообщили парню о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.