Після того, як хлопець викрав автівку, він не впорався з керуванням та не зміг "прокататися". Тому він просто залишив авто та втік.

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Подробиці інциденту

У Києві до поліції звернувся чоловік. Він розповів, що на вулиці Бучанській невідомий заволодів його автомобілем "Пежо", який він залишив на кілька хвилин відкритим та з ключем у замку запалювання.

Правоохоронці негайно виїхали на виклик. Вони провели першочергові слідчі дії та з'ясували, що порушником виявився раніше судимий за грабіж 18-річний уродженець Київської області.

Оперативники відразу розпочали пошуки зловмисника. Переглянувши відео з камер спостереження системи "Безпечне місто", ми встановили підозрюваного,

– розповів слідчий Святошинського управління поліції Юрій Борисов,

Хлопець сказав, що побився з друзями об заклад, що у нього вистачить сміливості викрасти автомобіль та покататися містом. Проте через відсутність навичок він зміг проїхати кілька метрів – двигун заглух під час руху. Порушник одразу втік з місця події, проте його швидко знайшли.

Юнакові загрожує 5 років позбавлення волі

Слідчі за погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою фігурантові повідомили хлопцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція статті передбачає обмеження волі на термін від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.