Пчелиное нашествие в Киеве: в сети показали гигантское гнездо насекомых возле метро "Дворец Украина"

В Киеве на станции метро "Дворец Украина" обнаружили большое семейство пчел. Насекомые сделали гнездо на одном из терминалов для пополнения счета.

В сети опубликовали видео с гнездом пчел у входа в столичное метро, пишет 24 Канал. Насекомые облюбовали терминал, на котором построили гигантское гнездо.

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В Киеве пчелы сделали гнездо возле метро

Пчелы, как и большинство насекомых, могут быть потенциально опасны, если человек имеет аллергию на их укусы или его атакует большое количество насекомых.

В Киеве возле метро Дворец Украина обнаружили гнездо пчел: смотрите видео

Разбивать гнездо пчел ни в коем случае не нужно, поскольку это может представлять угрозу для людей.

Пчелы могут атаковать, чувствуя угрозу для своего улья или колонии. Массовая атака пчел может привести к укусам и раздражениям, особенно для тех, кто имеет аллергию на пчелиный яд.

Для среднестатистического человека один укус пчелы, который приводит к выпуску небольшого количества яда, обычно безопасен и не влечет за собой серьезных последствий.

Пчелы выпускают очень маленькое количество яда, которое может являться локальной причиной дискомфорта, зуда, отека или боли в области укуса. Большинство людей могут перенести такие укусы беспроблемно и восстановиться без медицинской помощи.

Для людей, имеющих аллергию, укусы пчел могут привести к анафилактическому шоку, являющемуся потенциально опасным состоянием.

Реакция на яд пчел может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека, поэтому всегда лучше быть осторожным и избегать близкого контакта с пчелами.

Что делать, когда обнаружили гнездо пчел