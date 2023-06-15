У мережі опублікували відео з гніздом бджіл поблизу входу в столичне метро, пише 24 Канал. Комахи уподобали термінал, на якому звели велетенське гніздо.

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У Києві бджоли збудували гніздо біля метро

Бджоли, як і більшість комах, можуть бути потенційно небезпечними, якщо людина має алергію на їх укуси або її атакує велика кількість комах.

У Києві біля метро Палас Україна виявила гніздо бджіл: дивіться відео

Розбивати гніздо бджіл у жодному разі не потрібно, оскільки це може становити загрозу для людей.

Бджоли можуть атакувати, відчуваючи загрозу для свого вулика або колонії. Масова атака бджіл може призвести до укусів і подразнень, особливо для тих, хто має алергію на бджолину отруту.

Для середньостатистичної людини один укус бджоли, який призводить до випуску невеликої кількості отрути, є зазвичай безпечним і не спричиняє серйозних наслідків.

Бджоли випускають дуже маленьку кількість отрути, яка може бути локальною причиною дискомфорту, свербежу, набряку або болю в області укусу. Більшість людей може перенести такі укуси безпроблемно і відновитися без медичної допомоги.

Для людей, які мають алергію, укуси бджіл можуть призвести до анафілактичного шоку, що є потенційно небезпечним станом.

Реакція на отруту бджоли може варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей кожної людини, тому завжди краще бути обережним і уникати близького контакту з бджолами.

Що робити, коли виявили гніздо бджіл