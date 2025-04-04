Полиция предложила альтернативный маршрут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Смотрите также В Киеве после провала асфальта в земле обнаружили подвал исторической усадьбы
Что известно о перекрытии проспекта
С 5 апреля будет остановлен проезд на участке проспекта Европейского Союза – от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Такие изменения вводятся из-за строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена.
Водителям предлагают альтернативный маршрут:
- свернуть на проспект Василия Порика;
- свернуть на проспект Свободы;
- и уже с него вернуться на проспект Европейского Союза
- так же в обратном направлении.
Схема движения в обход закрытого участка / Фото facebook.com/kyivpatrol
"Учитывайте временные изменения в организации дорожного движения, планируйте свой маршрут заблаговременно и с учетом указанной информации", – отметили в полиции.
Напомним, в Киеве начали строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря, включая новые станции "Мостицкая" и "Проспект Правды". Проект охватывает продолжение "зеленой" линии от станции "Сырец" до новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", общей длиной 3,78 километров.