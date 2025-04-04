Поліція запропонувала альтернативний маршрут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Дивіться також У Києві після провалу асфальту в землі виявили підвал історичної садиби

Що відомо про перекриття проспекту

З 5 квітня буде зупинено проїзд на ділянці проспекту Європейського Союзу – від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Такі зміни запроваджуються через будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Водіям пропонують альтернативний маршрут:

звернути на проспект Василя Порика;

звернути на проспект Свободи;

і вже з нього повернутися на проспект Європейського Союзу

так само у зворотному напрямку.



Схема руху в обхід закритої ділянки / Фото facebook.com/kyivpatrol

"Зважайте на тимчасові зміни в організації дорожнього руху, плануйте свій маршрут завчасно та з урахуванням зазначеної інформації", – зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Києві розпочали будівництво продовження Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря, включаючи нові станції "Мостицька" та "Проспект Правди". Проєкт охоплює продовження "зеленої" лінії від станції "Сирець" до нових станцій "Мостицька" та "Проспект Правди", загальною довжиною 3,78 кілометрів.