В Киеве переодели скульптуры малышей-основателей города к Пасхе: эффектные фото

В честь Пасхи в Киеве на Почтовой площади переодели скульптуры малышей-основателей столицы. Каждая из скульптур получила уникальный костюм.

Фото скульптур опубликовал автор монумента Владимир Журавель. Костюмы сшили специально для малышей-основателей Киева.

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Как одели скульптуры

Одна из скульптур к Пасхе предстала в образе ангела, другая – в образе военного. Для последнего костюма братья автора скульптуры подарили шевроны своих подразделений, в которых проходят военную службу. Крылья для образа ангела создали дядя и жена скульптора.

Еще 2 скульптуры одели в украинские костюмы. В частности, маленькая Лыбидь теперь одета в вышитое платье, а возле нее стоит пасхальная корзинка.

Малыши-основатели Киева предстали в новых образах к Пасхе / Фото Владимира Журавля

Памятник "Малыши-основатели Киева" или "Малыши, пускающие кораблики" торжественно открыт в мае 2017 года на Почтовой площади. Основа композиции – 3 маленьких мальчика, которые являются прообразами легендарных основателей столицы Кия, Щека и Хорива. Монумент маленькой сестры Лыбидь установлен в нескольких метрах от других скульптур на бронзовой скамейке.