Фото скульптур опублікував автор монументу Володимир Журавель. Костюми пошили спеціально для малюків-засновників Києва.

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Як одягнули скульптури

Одна зі скульптур до Великодня постала в образі янгола, інша – в образі військового. До слова, для останнього костюма брати автора скульптури подарували шеврони своїх підрозділів, у яких проходять військову службу. Крила для образу янгола створили дядько та дружина скульптора.

Ще 2 скульптури одягли в українські костюми. Зокрема, маленька Либідь тепер одягнена у вишиту сукню, а біля неї стоїть великодній кошик.

Малюки-засновники Києва постали в нових образах до Великодня / Фото Володимира Журавля

Цікаво! Пам'ятник "Малюки-засновники Києва" або ж "Малюки, що пускають кораблики" урочисто відкритий у травні 2017 року на Поштовій площі. Основа композиції – 3 маленьких хлопчиків, які є праобразами легендарних засновників столиці Кия, Щека та Хорива. Монумент маленької сестри Либідь встановлений у кількох метрах від інших скульптур на бронзовій лавці.