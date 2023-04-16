Фото скульптур опублікував автор монументу Володимир Журавель. Костюми пошили спеціально для малюків-засновників Києва.
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Як одягнули скульптури
Одна зі скульптур до Великодня постала в образі янгола, інша – в образі військового. До слова, для останнього костюма брати автора скульптури подарували шеврони своїх підрозділів, у яких проходять військову службу. Крила для образу янгола створили дядько та дружина скульптора.
Ще 2 скульптури одягли в українські костюми. Зокрема, маленька Либідь тепер одягнена у вишиту сукню, а біля неї стоїть великодній кошик.
Малюки-засновники Києва постали в нових образах до Великодня / Фото Володимира Журавля