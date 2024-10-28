В Киеве могли поджечь отделение Укрпочты из-за повесток: полиция начала расследование
В Киеве неизвестные совершили поджог двух почтовых отделений Укрпочты. Одной из причин считают доставку повесток от ТЦК.
Об инциденте сообщил украинский писатель Андрей Кокотюха. Сейчас в полиции уже отреагировали и сообщили, что начали расследование, передает 24 Канал.
Смотрите также Что будет, если не забрать повестку с почты: в ТЦК ответили
В Киеве подожгли отделение Укрпочты
Кокотюха на своей странице в фейсбуке сообщил, что в Киеве подожгли 2 отделения Укрпочты. Сделали это якобы из-за того, что почтальоны доставляют повестки от ТЦК.
Облили мазутом двери и зажгли. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий,
– написал Кокотюха в сети.
Писатель добавил, что отделения Укрпочты могут стать новым объектом поджигателей, как это было с автомобилями военнослужащих. По словам Кокотюхи, пока повестки не начали доставлять по почте, то и пожаров не было.
В полиции уже отреагировали на инциденты. Там отметили, что события происходили на прошлой неделе в Соломенском районе столицы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства возгорания дверей.
По факту поджогов начаты уголовные производства. Известно, что на местах возгораний работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.