В Киеве нардепы оказались в эпицентре драки: пришлось вызвать скорую
Источник:"Украинская правда"
В центре Киева 5 сентября произошла драка при участии двух нардепов. Инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы.
Об этом редакции 24 Канала сообщили в полиции Киева. Детали пока не раскрывают.
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Драка произошла на улице Казимира Малевича. По данным СМИ, нардепы – внефракционный Артем Дмитрук и Александр Куницкий от "Слуги народа".
В сети опубликовали видео, на котором парень жалуется, что его избили нардепы. Пострадавшему пришлось вызвать скорую. Он рассказал, что нардепы якобы требовали деньги и обвиняли в каких-то аферах. Впоследствии появилось и видео самой драки.
Драка с участием нардепов в центре Киева: смотрите видео
Что говорит нардеп Дмитрук
Артем Дмитрук заявил, что пострадавший – якобы подставное лицо. Парен, мол, сначала пытался спровоцировать нардепов, в частности, выкрикивая в их сторону оскорбительные слова, а впоследствии вообще схватился за нож.
Мы написали (заявление в полицию – 24 Канал) по поводу нападения на народных депутатов и то, что он забрал телефон и пытался с ним скрыться. Я считаю, что цель была забрать телефон Александра с материалами, которые мы сняли,
– заявил народный избранник.
В то же время на видео картина – другая.