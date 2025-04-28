В Киеве полиция задержала двух 16-летних "зацеперов", катавшихся на вагонах метро
- В Киеве двух 16-летних подростков задержали за катание на вагонах метро и съемку этого на видео, их привлекли к административной ответственности.
- Полиция провела профилактическую беседу с подростками и их родителями, подчеркивая опасности таких действий, и составила административные протоколы за мелкое хулиганство.
В Киеве двое 16-летних подростков катались между вагонами метро и снимали это на видео. Их привлекли к административной ответственности.
Это произошло на красной ветке столичного метрополитена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Юноши в Киеве катались, цепляясь за метро
Недавно на одной из открытых станций красной ветки метрополитена правоохранители заметили двух юношей, которые двигались между вагонами на перегоне между станциями "Гидропарк" и "Днепр".
Нарушая правила безопасности, парни пытались снять "эксклюзивное" видео для социальных сетей.
Полицейские сняли нарушителей с поезда и вызвали их родителей.
"Ювенальные полицейские провели с подростками профилактическую беседу, во время которой рассказали им о фатальных последствиях опасного "развлечения" и реальные трагические истории, когда ее мгновение стоило детям жизни или наносило увечья.
Родителям отметили о необходимости уделять больше внимания воспитанию детей и объяснять, чего могут стоить такие "развлечения", – отметили в полиции.
В отношении обоих подростков были составлены административные протоколы по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Им грозит штраф, общественные или исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.