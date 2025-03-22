В Киеве нарушитель на BMW убегал от полиции, а когда его догнали, выдал странное оправдание

В Киеве полицейские преследовали нарушителя на BMW, который пытался скрыться. Инцидент произошел в Печерском районе.

В столице инспекторы полка полиции особого назначения заметили автомобиль BMW, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Поскольку нарушитель попытался скрыться, правоохранители заручившись помощью патрульных, бросились за ним в погоню, передает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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"Им показалось"

Беглеца, в конце концов, удалось догнать. Мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что не сидел за рулем автомобиля. По его словам, работникам полиции "все показалось".

Во время общения правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

С ним провели профилактическую беседу. Также на нарушителя составили соответствующие административные материалы.

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К слову, иностранец задолжал знакомым 120 тысяч долларов США. Из-за этого кредиторы устроили погоню со стрельбой по улицам Киева.