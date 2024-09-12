13 декабря полиция провела обыски в Киевском метрополитене, Метрострое и структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации. Открыто 2 уголовных дела относительно работы синей ветки метро. Какие именно – в эфире 24 Канала рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

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Из-за чего могли приостановить движение поездов синей ветки метро

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что параллельно ведутся 2 уголовных дела по синей ветке метро:

возможная неправильная эксплуатация;

ошибки при строительстве и в целом проектировании.

Будем ждать, какое из уголовных дел будет доказано более эффективно <..> Наша экспертиза указывает, что эти трудности уже были при строительстве и проектировании, и из-за чего такая произошла угроза аварии,

– отметил Руслан Кандибор.

Что надо знать о возобновлении работы синей ветки метро

В четверг, 12 сентября, синяя линия метро в Киеве возобновила работу в обычном режиме. Пассажирские перевозки начнут в соответствии с установленными графиками движения поездов и режима работы станций, в частности между станциями "Героев Днепра" и "Теремки".

Так, участок "Героев Днепра" – "Лыбедская" продолжит работать без изменений, а на участке "Демеевская" – "Теремки" станции возобновят работу по следующим графикам:

"Демеевская" – с 05:49 до 22:34;

"Голосеевская" – с 05:52 до 22:35;

"Васильковская" (выход № 1) – с 05:50 до 22:32;

"Васильковская" (выход № 2) – с 05:53 до 22:29;

"Выставочный центр" (выход № 1) – с 05:53 до 22:28;

"Выставочный центр" (выход № 2) – с 05:56 до 22:28;

"Ипподром" – с 05:52 до 22:27;

"Теремки" – с 05:53 до 22:25.

Интервалы движения поездов на Оболонско-Теремковской линии составят в часы "пик" 3 – 4 минуты, в межпиковые часы – около 5 – 6 минут. На выходных время ожидания поезда составит 6 – 8 минут.